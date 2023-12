Volontari in azione al Margine Rosso, intervento straordinario per ripulire la spiaggia

Poco importa se sono giorni di festa per gli irriducibili del benessere ambientale: si sono dati appuntamento alle 10,30 e, armati di buste e tanta buona volontà, hanno raccolto tutto ciò che era sparso in giro: tra i cespugli e in spiaggia, è stato trovato di tutto e di più. “Comitato Margine Rosso e Cittadinanza Attiva OIKOS insieme anche la vigilia di Natale per un intervento urgente di pulizia. Il forte vento che da giorni si abbatte sulla zona ha sparso i rifiuti che già erano presenti sul territorio. Era quindi necessario un intervento urgente per salvare il salvabile” ha spiegato Emanuele Contu.

“Con le due associazioni e altri volontari, abbiamo creato vari punti di raccolta lungo il litorale a partire da Margine Rosso”.