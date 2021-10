Volley, mondiale under 21 a Cagliari: l’Italia conquista la finale

L’Italia supera al PalaPirastu di Cagliari la Polonia al tie break (20-25, 20-25, 25-11, 25-20,15-12) al termine di una lunga battaglia e conquista la finale del Campionato del Mondo Maschile Under 21.

Oggi alle ore 19 al PalaPirastu gli azzurrini per il titolo Mondiale affronteranno la Russia che nella prima semifinale ha superato 3-0 l’Argentina. Alle 16 domani, sempre al PalaPirastu di Cagliari, si giocherà per il terzo e quarto posto (Argentina-Polonia). Al Palazzetto dello Sport di Carbonia oggi vincono 3 a 1 Belgio e Bulgaria rispettivamente contro il Brasile e contro la Repubblica Ceca. Domani alle 16 Repubblica Ceca-Brasile per il settimo e ottavo posto, alle 19 Bulgaria-Belgio per il quinto e sesto.