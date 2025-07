“Bene i nuovi sviluppi della vicenda caro-voli in Sardegna, ma temiamo che anche questa nuova mossa dell’Antitrust non riuscirà a risolvere le problematiche che attanagliano gli utenti del trasporto aereo”. Lo afferma Adiconsum Sardegna, commentando il confronto avviato dall’Autorità con la Commissione Ue in tema di tariffe aeree.

“Sono anni che Adiconsum Sardegna denuncia l’escalation dei prezzi dei voli per l’isola in occasione delle vacanze estive o delle festività di Pasqua e Natale, e tutte le indagini aperte dall’Antitrust non hanno sortito alcun effetto, con la conseguenza che i cittadini che vogliono raggiungere la Sardegna devono sottostare a tariffe aeree proibitive e in costante crescita – spiega il presidente Giorgio Vargiu – Lascia perplessi che il focus dell’Antitrust sia su trasparenza e comparazione dei prezzi, quando il vero problema è l’utilizzo di algoritmi da parte delle compagnie aeree per la fissazione dei prezzi, che vengono definiti non sulla base dei reali costi sostenuti dai vettori, ma del bisogno dei cittadini. E’ come se il prezzo di una bibita fosse stabilito dal venditore sulla base della sete dell’acquirente!” – denuncia Vargiu.

“Ci chiediamo quali siano i poteri di Antitrust e Commissione Ue sul tema, e quali misure possano adottare per affrontare il problema, visto che finora non si è riusciti a contrastare il fenomeno del caro-voli con la giustificazione che in un mercato libero non è possibile intervenire sulla definizione di prezzi e tariffe – prosegue Vargiu – Unica possibilità per tutelare realmente i consumatori e bloccare sul nascere le speculazioni è che l’Ue vieti del tutto l’utilizzo di algoritmi da parte degli operatori per la fissazione di prezzi e tariffe”.