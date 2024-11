Vola il carrello della spesa, prezzi alle stelle a Cagliari: fare la spesa è sempre più un incubo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Vola il carrello della spesa, fare la spesa a Cagliari è sempre più un’impresa, un vero e proprio incubo per le famiglie che sempre di più faticano ad arrivare a fine mese: i prezzi di ottobre, secondo le rilevazioni rese note dal Comune, sono in aumento sia rispetto a settembre che rispetto a ottobre dell’anno scorso. Il -0,2% registrato è infatti più che dimezzato rispetto al -0,5% di settembre, mentre l’aumento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso è dell’1,3% rispetto all’1,1% di settembre.

Ecco in dettaglio la situazione prezzi a Cagliari.

Prodotti Alimentari e Bevande Analcoliche

Il mese di ottobre ha visto un aumento significativo nell’indice dei prodotti alimentari, con un +1,2% rispetto al mese precedente. La variazione tendenziale è stata pari a +2,0%, in crescita rispetto al +0,8% di settembre. A guidare l’aumento sono stati i vegetali (+5,7%) e la frutta (+5,6%), con variazioni più contenute per i prodotti come caffè, tè e cacao (+1,5%). Bevande Alcoliche e Tabacchi

A ottobre, i prezzi di questa categoria sono aumentati dello 0,1% rispetto al mese precedente, con una crescita tendenziale pari a +3,0%, che segna una leggera accelerazione rispetto al mese precedente. Tra i prodotti che hanno contribuito a questa crescita, si segnala l’aumento delle birre (+1,8%). Abbigliamento e Calzature

In controtendenza rispetto ai mesi precedenti, i prezzi di abbigliamento e calzature hanno registrato una diminuzione dello -0,5% nel mese di ottobre, mentre il dato tendenziale ha segnato un -0,4%, proseguendo un trend negativo che aveva già caratterizzato il mese di settembre. La principale causa di questa diminuzione è il calo nei prezzi delle scarpe e altre calzature (-3,9%). Abitazione, Acqua, Elettricità e Combustibili

A ottobre, la divisione relativa alla casa ha registrato un lieve aumento congiunturale (+0,1%), in calo rispetto al mese precedente (+0,3%). La variazione tendenziale si è attestata a +0,4%, con valori che continuano a rimanere contenuti nonostante i tradizionali aumenti stagionali nelle bollette. Servizi Sanitari e Spese per la Salute

Il settore sanitario ha visto una leggera flessione congiunturale del -0,1% a ottobre, con un incremento tendenziale più moderato rispetto ai mesi precedenti (+0,9%). Trasporti

I prezzi relativi ai trasporti hanno registrato una leggera flessione congiunturale (-0,2%), mentre la variazione tendenziale ha segnato un significativo -2,3%, in gran parte dovuto al calo dei trasporti aerei (-3,5%). Tuttavia, un aumento di +10,1% si è registrato per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, che ha contribuito a bilanciare la variazione. Servizi Ricettivi e di Ristorazione

Nonostante un calo congiunturale del -1,8%, il dato tendenziale ha mostrato una ripresa con un aumento del +4,5%, un segnale positivo per il settore della ristorazione che sembra beneficiare di una ripresa in termini di domanda turistica e locale. Altri Beni e Servizi

La divisione che include gioielleria e elettrodomestici ha registrato un aumento congiunturale di +0,9%. In particolare, la gioielleria ha segnato un incremento del +9,6%, segnando una delle più alte variazioni settoriali.

In generale, l’andamento dei prezzi a Cagliari ha mostrato segnali contrastanti a ottobre 2024. Mentre alcune categorie, come i prodotti alimentari e bevande analcoliche, hanno registrato aumenti significativi, altri settori come abbigliamento e calzature e trasporti hanno visto riduzioni. Questo scenario di alti e bassi è il riflesso di un’economia che sta ancora affrontando gli strascichi delle difficoltà globali, ma che comunque segna una parziale ripresa in alcuni ambiti come quello turistico e dei servizi.