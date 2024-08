Vola fuori strada con l’auto e si ribalta, 21enne di Samatzai in gravissime condizioni al Brotzu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un 21enne di Samatzai, Gabriele Fenu, si trova ricoverato da ieri in gravissime condizioni al Brotzu. Il giovane, al volante della sua auto, poco dopo l’alba ha perso il controllo ed è finito fuori strada sulla Provinciale 33. La macchina si è ribaltata e il ragazzo è stato soccorso dai carabinieri della stazione di Samatzai, intervenuti sul posto, e dall’equipe medica di un’ambulanza del 118. Dai rilievi è emerso che il giovane abbia fatto tutto da solo, non risultano infatti coinvolti altri mezzi o persone. Arrivato in coma al Brotzu, successivamente è stato operato in Neurochirurgia per alcune gravi ferite riportate nello schianto. Dopo l’intervento le sue condizioni sono state giudicate stazionarie dai medici. Troppo presto per poter avere nuovi bollettini con aggiornamenti, bisognerà attendere sicuramente ancora almeno uno o due giorni.