“Viviamo sott’acqua da martedì…sembra il terzo mondo ma siamo a Cagliari in Via Masaccio”. La dura protesta dei residenti a Casteddu Online: “Nonostante abbiamo contattato Area telefonicamente, via Pec, via mail, Abbanoa..&C. questa perdita non è competenza di nessuno.. e nel frattempo migliaia di litri d’acqua potabile vengono riversarti in strada!! 18 famiglie con bambini e disabili sono ormai allo stremo delle forze. Il filo d’acqua che esce dai rubinetti non è sufficiente a far partire le caldaie dell’acqua calda!!Alla faccia del rispetto dell’ambiente…”, protestano gli abitanti di via Masaccio per quel fiume in strada, una maxi perdita idrica sempre più preoccupante.