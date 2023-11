Viso più fresco e labbra rimodellate: la medicina estetica è anche per gli uomini

La medicina estetica coinvolge, ormai, una grande fetta di popolazione, tutti siamo alla ricerca di apparire freschi e riposati nonostante lo stress quotidiano e l’avanzare dell’età. Non esiste più la concezione della donna come unica fruitrice delle tecniche di bellezza ma anzi sempre più uomini hanno preso consapevolezza del proprio fascino e valore estetico. E alle donne, l’uomo curato e bello piace.

Viviamo nell’epoca dell’immagine e del compiacimento di se stessi. Perché, per fortuna, sia uomini che donne hanno finalmente capito che non bisogna accontentarsi e accettarsi così come si è ma è un diritto guardarsi allo specchio e piacersi, amare la propria immagine riflessa.

Seguire un percorso di sana alimentazione, allenarsi, acquistare e utilizzare cosmetici, investire tempo in beauty routine. E, infine, senza vergogna né timore di apparire superficiali, rivolgersi al medico estetico se si ha intenzione di informarsi, ed eventualmente approcciarsi, a piccoli e/o grandi ritocchi.

Sicuramente possiamo sfatare la convinzione che, passata una certa età, la bellezza svanisce. Possiamo avere e mantenere un bel viso a qualsiasi età. Di sicuro, però, qualche rughetta e segno di espressione potrebbe offuscare un po’ la freschezza di un volto, donare qualche anno di troppo, appesantire e far apparire più stanchi e meno vivaci di quanto si sia in realtà. Questo accade, generalmente, attorno ai 35/40 anni per le donne e dai 40 in poi per gli uomini. Ricordiamo sempre che la predisposizione alle rughe è soprattutto un fattore genetico. Il quale, naturalmente, può essere peggiorato da alcuni comportamenti poco salubri. Come ad esempio abbronzarsi selvaggiamente ogni estate senza usare la protezione solare.

Non idratarsi abbastanza sia bevendo poco sia non avendo abitudine all’utilizzo di buoni cosmetici giornalieri.

La pelle maschile è più spessa e più grassa con una grana più stretta e compatta, queste caratteristiche conferiscono alla pelle maschile determinate caratteristiche, essa è infatti meno morbida della pelle femminile, meno liscia e serica, più incline a sviluppare iper-seborrea, lucidità, acne, brufoli e impurità. Inoltre, la pelle maschile è tendenzialmente più scura conferendo un incarnato meno roseo.

Ma la pelle maschile ha anche dei vantaggi rispetto a quella femminile; invecchia più tardi anche perché è spesso coperta e protetta dalla barba; si scotta di meno con i raggi UVA; è più spessa e resistente; essendo grassa tende a disidratarsi meno e quindi a creare meno rughe; le linee di espressione si notano meno perché la grana è meno delicata.

Filler uomo: cosa sono?

Credo che tutti sappiamo cosa siano i filler, Si tratta di trattamenti temporanei, costituiti principalmente da acido ialuronico, collagene e complessi vitaminici, che si inoculano sottopelle. Il risultato è quello di rimpolpare il viso, donare un aspetto più giovane e ridisegnare, grazie a un sapiente gioco di contouring, volumi, proporzioni e armonie. I filler si utilizzano quasi esclusivamente per piccole aree: il viso, le labbra, il naso, gli zigomi con i seguenti benefici:

aspetto del viso più giovane e cancellazione e minimizzazione di rughe, occhiaie e segni di espressione;

modellamento di piccole aree specifiche del viso come labbra, zigomi, naso;

rimpolpamento delle labbra.

Ma attraverso i filler si rischia di femminizzare troppo il volto maschile?

La bellezza maschile, da stereotipo, prevede alcune caratteristiche. Ad esempio lineamenti molto ben delineati e marcati, mascella volitiva, naso dritto e importante, labbra sottili ma ben disegnate. Esagerare gonfiando gli zigomi e la bocca potrebbe, in effetti, su certi visi maschili già caratterizzati da lineamenti delicati, renderli esteticamente più dolci e femminili ma la femminilizzazione del viso dipende dai desideri dei pazienti e dalla mano del medico, infatti per addolcire un viso maschile e renderlo più femminile si lavorerà in questo senso. Andando a inserire dei filler nelle aree del viso più spigolose per riempirlo e renderlo più tondeggiante, morbido.

Al contrario, se si vuole solo ringiovanire il volto senza intaccare le tipiche caratteristiche di bellezza virile, si avrà mano più leggera e si andrà esclusivamente a cancellare e riempire rughe e linee espressive, senza alterare l’espressività e i lineamenti.

I risultati dei filler devono essere naturali sia per le donne che per gli uomini ma , come al solito, a due condizioni. La prima è che il paziente non esageri e non si lasci prendere la mano. I filler vanno inseriti poco alla volta. Dopodiché si ammira e valuta il risultato ottenuto, che si vede al suo massimo splendore dopo alcune settimane dal trattamento, e si decide se intervenire nuovamente oppure no. La seconda condizione è che ci si affidi a un medico estetico di comprovata esperienza. Dotato anche di skills nel campo del contouring e di sensibilità estetica. Seguire i consigli del medico è fondamentale per non doversi poi pentire di avere esagerato con risultati che vanno dal viso e labbra eccessivamente gonfi alla pelle lucida e tesa come dopo una scottatura solare.

Il rispetto delle proporzioni è per me l’unica possibilità di avere un risultato naturale e armonioso.

Inoltre, oggigiorno noi operatori del settore possiamo avvalerci di macchinari medicali sempre più all’avanguardia soprattutto per chi non vuole iniettare nel proprio viso sostanze rimpolpanti quali l’acido ialuronico: la radiofrequenza ad aghi.

La radiofrequenza in medicina estetica è una tecnica molto apprezzata, poiché consente di ottenere buoni risultati senza i rischi connessi ad interventi di chirurgia estetica, come lifting, blefaroplastiche o liposuzione.

Il calore controllato e localizzato provoca una contrattura immediata delle fibre collagene a livello del derma profondo producendo un immediato effetto “lifting” e stimola l’attività dei fibroblasti nella sintesi di neocollagene. Il risultato è un progressivo e costante rassodamento del tessuto cutaneo.

Può essere impiegata per diverse tipologie di inestetismi, contrastare le rughe, contrastare il rilassamento cutaneo, ridurre cicatrici da acne e altri esiti cicatriziali, ridurre smagliature e combattere la cellulite.

