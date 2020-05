Virus, reddito di emergenza sino a 800 euro e mille euro per le partite Iva: la nuova svolta

Una boccata di ossigeno in arrivo per chi è in crisi in Italia a causa del virus. Reddito di emergenza fino a un massimo di 800 euro al mese. E’ una delle novità più importanti contenute nella bozza del ‘decreto aprile’ atteso nei prossimi giorni sul tavolo del Consiglio dei ministri. “Un pacchetto di “nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19″. Tra queste, anche la sospensione dei licenziamenti estesa a 5 mesi, le indennità da 1.000 euro alle partite Iva, la proroga degli ammortizzatori sociali fino a ottobre 2020. Raddoppia il bonus baby-sitting che viene esteso anche ai servizi infanzia”, scrive il nostro giornale partner Quotidiano.net.

Qui tutto nei dettagli: https://www.quotidiano.net/cronaca/reddito-di-emergenza-coronavirus-1.5131554