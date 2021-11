Virus in Sardegna, risalgono i contagi: un paziente grave in più e due morti nel Sud Sardegna. Come nel resto d’Italia sale il tasso di positività, e si parla di estendere il green pass addirittura sino a giugno col rebus della terza dose per tutti.

In Sardegna si registrano oggi 30 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 934 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2431 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (1 in più di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 42 ( 2 in meno di ieri).

1298 sono i casi di isolamento domiciliare (9 in più rispetto a ieri).

Si registrano due decessi: un uomo di 72 anni e una donna di 89, entrambi residenti nella provincia del Sud Sardegna.