Il piano rappresenta un atto centrale della programmazione sociale e sociosanitaria cittadina, definendo come l’ente locale, il distretto sociosanitario e il terzo settore, attraverso la rete dei servizi, garantiscono diritti e prestazioni sociali a tutte le cittadine e i cittadini in condizione di fragilità. Il piano è l’esito di un percorso partecipato iniziato il 3 Dicembre 2024 con la presentazione del Bilancio sociale 2023 e l’avvio ufficiale della Conferenza di programmazione.