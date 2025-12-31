Il consiglio comunale ha approvato il Piano locale unitario dei servizi alla persona della città di Cagliari (Plus).
Il piano rappresenta un atto centrale della programmazione sociale e sociosanitaria cittadina, definendo come l’ente locale, il distretto sociosanitario e il terzo settore, attraverso la rete dei servizi, garantiscono diritti e prestazioni sociali a tutte le cittadine e i cittadini in condizione di fragilità. Il piano è l’esito di un percorso partecipato iniziato il 3 Dicembre 2024 con la presentazione del Bilancio sociale 2023 e l’avvio ufficiale della Conferenza di programmazione.
Con lo strumento di programmazione integrata socio-sanitaria vengono confermati e potenziati:
– il sostegno alle famiglie, ai minori e nuove generazioni;
– i servizi essenziali con la ASL quali cure territoriali, dimissioni protette, domiciliarità e servizi di prossimità per gli anziani e i non autosufficienti;
– gli interventi contro la violenza di genere;
– i progetti di inclusione per la disabilità;
– gli interventi a contrasto della grave marginalità adulta.
“La chiusura dell’anno con l’approvazione del Plus è un segnale di responsabilità politica. La condizione di vulnerabilità può riguardare ciascuno di noi e avere una rete di protezione costituita dai servizi alla persona è una garanzia per tutte e tutti”, dice il sindaco Zedda.