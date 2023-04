Violento scontro tra due auto sulla Statale 130, una coppia in gravi condizioni al Brotzu

Violento scontro tra due auto sulla Statale 130, all’altezza della rotatoria di Elmas. Ad avere la peggio, come risulta dalla sede centrale del 118 di Cagliari di via dei Valenzani, una coppia a bordo di una Peugeot. Un uomo e una donna, lui in codice giallo e lei in codice rosso, trasportati entrambi a sirene spiegate al Brotzu. Solo qualche piccolo graffio, invece, per la guidatrice dell’altra auto rimasta coinvolta, una Bmw: l’impatto è stato molto forte e, stando ai primissimi rilievi svolti dai carabinieri, sembra prendere piede la mancata precedenza da parte di una delle due automobili. È stato necessario l’intervento, sulla Statale, anche di una squadra dei Vigili del fuoco, soprattutto per mettere in sicurezza l’area interessata dallo schianto.

In azione anche i carabinieri: spetterà a loro stilare un rapporto definitivo con le esatte cause e dinamiche dell’ennesimo incidente con feriti in un tratto di Statale 130 nel quale in troppi, ancora oggi, continuano a correre.