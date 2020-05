Villasor, iniziative per la ripresa: stop alla Tosap fino al 31 ottobre

Iniziative economico-sociali per la ripresa. A Villasor sono in programma diversi progetti rivolti ai cittadini e alle attività produttive per favorire la ripresa del territorio. L’Amministrazione comunale intende promuovere e sostenere, le iniziative di Associazioni, Enti, Soc. Sportive, e Soggetti(pubblici o privati), volte ad attivare servizi socio-educativi, ricreativi, campus estivi e sportivi, concedendo in uso temporaneo e gratuito aree verdi e spazi all’aperto di cui dispone il Comune, (in attuazione del DPCM). Sia per i bambini, che per l’attività motoria dei ragazzi e degli adulti.

Da oggi si potrà fare richiesta per le concessioni del suolo pubblico, nuove o per ampliamenti, ci sarà l’esonero dal pagamento della TOSAP, dal 1 maggio al 31 ottobre.

“Vorrei rimarcare che stiamo cercando di uscirne gradualmente – spiega il sindaco Massimo Pinna – ma ognuno deve rispettare gli altri e se stessi, per evitare di dover far fronte nuovamente alle misure restrittive. Si chiede pertanto a tutti i cittadini di rispettare il distanziamento sociale, e agli esercenti di far rispettare i vari protocolli ai propri clienti”.