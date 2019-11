Villasor, fiamme in un’azienda agricola: a fuoco numerose rotoballe di fieno

Dal pomeriggio di oggi un’incendio di rotoballe si è sviluppato in un’azienda agricola: i Vigili del Fuoco sono sul posto con due automezzi.

Da richiesta pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando stanno intervenendo da questo pomeriggio per un incendio che si è sviluppato in un’azienda agricola nell’agro di Villasor, nei pressi della Strada provinciale 7 che collega i paesi di Monastir e Villasor: a fuoco numerose rotoballe di fieno.

Sul posto stanno operando due automezzi e sette operatori per circoscrivere le fiamme, la squadra “2A” con un’APS (auto pompa serbatoio) e il supporto di un’autobotte della sede centrale.

L’intervento è ancora in corso.

A seguito delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, verranno avviate le fasi di accertamento per stabilire le cause del rogo.