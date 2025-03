Villasor, auto in sosta vandalizzate con la bomboletta spray: in via Cavour qualcuno “ha deciso di dare estro delle sue capacità artestiche”. Carrozzeria marchiata con spruzzate di vernice color oro, i “pittori” sono entrati in azione due notti fa.

Non c’è fine al non rispetto del bene altrui da parte di chi si sente padrone di poter infierire su tutto ciò che incontra lungo il suo cammino e così è accaduto durante la notte quando sono stati presi di mira alcuni veicoli parcheggiati in una via del paese. Segni senza senso quelli tracciati, non di certo graditi dai proprietari dei veicoli. La segnalazione dell’accaduto è stata fatta da un residente sui social anche al fine di redarguire l’autore, o gli autori, dei graffiti e mettere eventualmente in guardia altri cittadini dalla moda che, si spera, sia solo occasionale.