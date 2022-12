Villasor, 1,5 milioni per il nuovo auditorium: “Sarà anche uno spazio per i grandi eventi”

Villasor avrà il suo auditorium: una struttura già esistente ma in evidente stato di abbandono sarà completamente ristrutturata e potrà ospitare grandi eventi, manifestazioni, saggi e concerti. Approvato il progetto di fattibilità che, a breve, diventerà esecutivo. Un rudere quello che sorge nei pressi di via Porrino, un’opera incompiuta che risale agli anni 90. Una struttura dalle mille potenzialità per una cittadina sempre più in espansione e che, grazie alle numerose azioni intraprese dall’amministrazione comunale si conferma essere uno dei centri più visitati e attrattivi della zona. Tra cultura e arte culinaria, grazie alle prelibatezze locali valorizzate con sagre ed eventi che richiamano centinaia di visitatori, Villasor ora si arricchirà ulteriormente con un auditorium nuovo di zecca: importanti lavori infatti dovranno essere eseguiti che riguarderanno gli interni e gli esterni della struttura già esistente. “Abbiamo approvato il progetto di fattibilità per un importo di 1 milione 447mila euro – spiega il sindaco Massimo Pinna – a tanto ammontano le risorse che siamo riusciti ad ottenere dal Ministero attraverso i Pnrr e dalla Regione Sardegna. Il progetto prevede il recupero della struttura esistente e l’acquisizione di aree retrostanti che consentiranno di prolungare la strada dietro le scuole sino a via Flumendosa, migliorando così anche la viabilità di via Porrino”.

“Avremo finalmente uno spazio che potrà ospitare grandi eventi: dai concerti, agli spettacoli musicali e opere teatrali, sino ai saggi, sia dei nostri ragazzi che di artisti o associazioni”. I tempi che occorreranno per la riqualificazione dell’auditorium non saranno di certo biblici: “Entro qualche mese verrà approvato il progetto esecutivo e bandita la gara per l’aggiudicazione dei lavori”.