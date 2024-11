Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un giovane di Selargius è stato investito da un’auto mentre aspettava l’autobus sul marciapiede alla periferia di Villasimius. La vettura era appena stata protagonista di uno scontro con un altro veicolo e, dopo aver perso il controllo, ha travolto il ragazzo. Il giovane è stato portato in ospedale in codice rosso ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sono in corso da parte dei Carabinieri tutto i rilievi di rito.