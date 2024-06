Villasimius, passerelle in legno sulla spiaggia per proteggere i granelli di sabbia

Villasimius – Passerelle in legno nelle spiagge per evitare di scottarsi i piedi e di portare a casa i preziosi granelli di sabbia: pronte da ieri in tutte le località balneari del litorale, serviranno anche come comodo passaggio per chi ha problemi di deambulazione. Le temperature in aumento sono oramai percepite da tutti e, disagio non indifferente, è la sabbia che, nelle ore di punta, diventa rovente: ecco, allora, che le passerelle in legno diventano un ristoro per chi non è molto propenso a dover correre per raggiungere la postazione in riva al mare. A darne notizia è il gruppo politico di maggioranza “Villasimius Unita” che spiega: “Già da ieri è stato possibile accedere agli arenili senza dover affrontare la sabbia bollente e senza portarla via. Rispetta la bellezza naturale di questo luogo, lascia la sabbia dove appartiene”. Molteplici i benefici di questi passaggi che, a stagione ultimata, potranno essere rimossi: basta una scopa, infatti, per riposizionare la sabbia nel suo habitat e, per chi ha problemi a deambulare anche autonomamente, il passaggio diventa indispensabile per raggiungere il mare.