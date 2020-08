Villasimius, “la ragazza che calpesta le dune e porta via la sabbia”: intervengono le Guardie Ambientali. E sono proprio loro su Fb a denunciare l’episodio di poca civiltà a Villasimius: “L’arte di far finta di niente! Sulle dune recintate e protette non si cammina e non si porta via la sabbia riempiendo bottigliette! Non si lanciano buste di rifiuti tra la vegetazione! Non si entra in zone protette scavalcando la recinzione di fianco ai cartelli di divieto! Queste sono tre piccole regole che molti non riescono a capire! Ps. La sabbia è tornata al suo posto! La busta è stata ritirata! E le persone nello stagno sono state allontanate fuori! Non bastano solo gli occhi per vedere e indignarsi, serve spirito di appartenenza e volontà morale per tutelare un territorio!”, la rabbia delle Guardie Ambientali intervenute nell’episodio sulla loro pagina Fb.