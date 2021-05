Villasimius, in spiaggia si paga: ticket d’ingresso per tuffi e tintarella a Punta Molentis

Punta Molentis, scatta il ticket d’ingresso per l’accesso alla spiaggia. Si pagherà per tuffi e tintarella nella suggestiva spiaggia di Villasimius. Il piano della giunta comunale prevede un euro per ogni per ogni persona che arriva in auto (oltre al costo del parcheggio di 10 euro la giornata intera, 6 dalle 16 alle 20) e 3 euro per chi arriva a piedi o in bicicletta, esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni. Le tariffe scattano al primo giorno di giugno.

Accesso libero nelle altre spiagge di Villasimius. Il parcheggio costerà 5 euro a giornata nelle spiagge di Simius, Piccola Oasi, Su Stangioni, Timi Ama, Campulongu e Porto Giunco. Dieci euro a giornata (6 dalle 16 alle 20) a Porto Sa Ruxi.