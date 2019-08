Villasimius, furbetti scoperti con buste di conchiglie e di ricci: blitz delle Guardie Ambientali e della Polizia Municipale. Ecco il racconto dettagliato dei volontari, doppio episodio alla spiaggia della Fortezza e a Porto Luna: “Qualcuno ogni tanto si dimentica che Villasimius ricade all’interno dell’area marina protetta di Capo Carbonara e incuranti dei divieti e delle prescrizioni atte alla tutela, furbescamente cerca posti apparentemente nascosti per prelevare ricci, patelle, pietre, sabbia e conchiglie pensando di farla franca!

Anche oggi qualcuno ha tentato di portare via una busta di conchiglie dalla spiaggia della fortezza, ma suo malgrado ha dovuto rimettere tutto in mare dopo essere stato redarguito dai nostri attivisti!

Episodio analogo poco dopo nella spiaggia di porto luna dove anche qui furbescamente si cercava di portare via una retina piena di ricci e patelle che per fortuna sono stati riconsegnati al mare dopo l’intervento della direzione dell’area marina protetta di Capo Carbonara e del Comandante della Polizia Locale prontamente intervenuti dopo la nostra segnalazione!

Approfittiamo per ricordare che su tutto il litorale di Villasimius a seguito di un accordo con il comune e l’A.M.P. decine di volontari vigilano in costante contatto con le autorità competenti per segnalare qualsiasi azione che potrebbe compromette il mare e l’ambiente”.