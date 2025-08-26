Villasimius, dune prese d’assalto dagli incivili da spiaggia: dopo le scalate in quelle di Teulada, oggi è l’ecosistema di Punta Molentis a essere usato per comodo luogo dove prendere il sole.

A denunciare la situazione sono le guardie Ambientali Sardegna: “Vedere persone piazzare ombrelloni sulle dune di sabbia, nonostante i chiari divieti, è un problema serio che mina gli sforzi per la conservazione dell’ambiente.

Le dune di sabbia non sono semplici cumuli di sabbia: sono ecosistemi delicati e vitali, svolgono un ruolo cruciale nella protezione della costa dall’erosione.

I cartelli di divieto non sono messi per limitare il divertimento, ma per proteggere l’ambiente, ignorarli non è solo una mancanza di rispetto per le regole, ma un atto che danneggia direttamente un patrimonio naturale che appartiene a tutti”.

Non solo: “Allo stesso tempo è altrettanto irrispettoso da parte delle istituzioni ignorare questi comportamenti soprattutto nei confronti di altri fruitori di quella spiaggia e di chi ama il proprio territorio e si batte per la sua salvaguardia.

Vedere oggi quella duna quasi completamente distrutta oltre ai danni già subiti quest’ anno in quella zona fa veramente rabbrividire.

“meno male che gli accessi sono contingentati per tutelare la spiaggia.” Cit.”.

Le guardie hanno allertato il Corpo Forestale che è intervenuto per allontanare “questi maleducati che sicuramente “non sanno leggere”.