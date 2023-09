Villasimius, auto e camper in cima alla scogliera della fortezza vecchia: “Follia, è un’area super tutelata”

L’estate, per i cafoni, è finita solo quando guardano il calendario. Per il resto, a Villasimius va ancora in scena il campeggio abusivo in zone super tutelate. Gli ultimi casi riguardano la scogliera della zona della fortezza vecchia. C’è chi è arrivato sino alla cima con automobili e roulotte e campeggia, senza nessun problema, in un punto dove gli unici ospiti ammessi sono gli animali, il vento, il sole e la pioggia. Le fotografie sono state scattate oggi e nei giorni scorsi: c’è chi si è limitato a piazzare delle tende tra gli alberi, ma anche chi è arrivato con le ruote del camper tra sabbia, terra e piante. “Pura follia, quella è un’area super tutelata in quanto sito di interesse comunitario, come tutto il litorale di Villasimius”, afferma l’ex sindaco Tore Sanna. Nei giorni scorsi, inoltre, qualche vandalo aveva imbrattato parte della scogliera con la vernice spray.

“È la prova, l’ennesima, che chiunque può fare ciò che vuole nel nostro litorale, a partire dai concessionari. Tanto non ci sono controlli. Il Comune e l’attuale sindaco, la polizia Locale e i forestali: nessuno fa nulla per prevenire questo scempi”, prosegue Sanna. “Oltre al divieto di campeggio, deciso con tanto di legge regionale del 2016, qui il discorso è più complesso perché è a rischio la salvaguardia ambientale del nostro territorio e di tutto il litorale”.