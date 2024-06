Villasimius, anche 2 euro per un caffè di fronte al mare

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Anche 2 euro per un caffè di fronte al mare, un classico spritz 9 euro e una birra 5 euro: con lettini e ombrelloni da affittare la vacanza al mare può diventare un lusso per pochi. In una delle località più rinomate di tutta l’Isola, un tuffo in mare, all inclusive, può costare più di 100 euro a persona. Sabbia candida e acqua cristallina, meta da sogno per gli amanti della natura che viene presa d’assalto da centinaia di turisti ogni anno, per chi predilige la classica giornata da trascorrere al mare, o anche poche ore distesi sulla sabbia a prendere il sole, ciò che scotta sono i prezzi da affrontare anche solo per i classici sfizi come un gelato o un aperitivo. Certo, si sa, nelle località turistiche tutto costa di più ma, con i tempi che corrono e i prezzi che lievitano a vista d’occhio, il tanto atteso momento di relax e serenità può costare assai caro.

Per rimanere leggeri si può optare per una caprese, 10 euro la semplice, 16 euro quella di bufala, per un’insalata più ricca con uova, tonno, olive e acciughe il listino prezzi dei locali segna, in media, 15 euro. Azzardarsi a prendere una frittura mista può costare 28 euro e gustare un solo gambero rosso ben 10 euro. A conti fatti concedersi una semplice giornata al mare non sempre è accessibile per tutti: lettini e ombrellone? Anche 70 euro. Per i sardi mare e sole sono gratis e a portata di mano (se si esclude parcheggio e ticket da pagare per accedere alle spiagge a numero chiuso) e se, soprattutto, si rinuncia anche a un semplice caffè da sorseggiare al bancone del bar.