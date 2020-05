Villasimius, 25 mila posti in spiaggia libera: “Controllarli tutti noi? Impossibile”

Venticinque mila posti di arenile libero. Su 30 diverse spiagge. La difficoltà principale a Villasimius sarà come evitare gli assembramenti in base alle indicazioni delle linee guida dell’Inail.

“Noi ci siamo portati avanti la settimana scorsa”, dichiara il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì, “definendo gli spazi fruibili di spiaggia libera col distanziamento di 5 metri tra un ombrellone e l’altro: sono 25 mila. Mi auguro però”, aggiunge, “visto che queste misure le sta imponendo lo Stato, che lo Stato stesso poi si impegni a farle rispettare, magari con le forze di polizia. Perché noi come comune non abbiamo le risorse per assumere 50 persone che controllino le nostre 30 spiagge”.

Da lunedì anche gli arenili di Villasimius potrebbero essere aperti al pubblico. “Io un minimo di controllo lo farò”, conclude Dessì, “ma potrò solo vigilare sul controllabile”.