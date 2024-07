Villasimius, 103 candeline sulla torta per zia Bonuccia Longoni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un mazzo di fiori e una torta sulla quale accendere, e spegnere, 103 candeline: grande festa in paese per la cittadina più anziana, il sindaco Gianluca Dessì, a nome di tutta la comunità, ha omaggiato l’ultra centenaria per il suo compleanno. Le ricorrenze della longevità sarda non vanno in vacanza ed è così, che nel territorio che si affaccia sullo scenario incantevole di acqua limpida e candida sabbia invidiata in tutto il mondo, zia Bonuccia Longoni ha ricevuto doni speciali per le sue 103 primavere. Un sorriso splendente per la donna che assieme al marito ha gestito un bar in paese, abbracciata dall’affetto dei suoi figli ha posato per le foto di rito e rinnovato l’appuntamento per il prossimo anno.