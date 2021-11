Villaputzu prega per Cristina, è in Rianimazione la 42enne vittima del terribile schianto sull’Orientale Sarda

Si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu, Cristina Marinoni, la quarantaduenne che ai trovava a bordo della Kia Picanto guidata da Aldo Ferraris e protagonista del gravissimo incidente avvenuto ieri sull’Orientale Sarda, all’altezza del bivio per Villasimius, dove ha perso la vita proprio l’uomo. La donna, residente come lui a Villaputzu, nella località di Porto Corallo, è stata trasportata dai soccorritori, in codice rosso, nel più grande ospedale della Sardegna, con un trauma cranico e varie ferite e fratture alle gambe e ad un braccio.

A distanza di più di dodici ore dall’incidente, la donna si trova ancora nel reparto di Rianimazione. I medici stanno facendo di tutto per curarla, la prognosi rimane riservata.