Villaputzu perde la sua guerriera Rosa: “Il tuo sorriso e la tua allegria ci mancheranno tantissimo”. Conosciuta e ben voluta da tutti, il ricordo del sindaco Sandro Porcu: “Riposa in pace carissima Rosa”. Il male purtroppo ha prevalso, quello contro cui combatteva da tempo: oggi ha vinto lui e in paese il dispiacere è immenso. Rosalba Paba, “una donna che nonostante quello che stesse passando da anni non ha mai perso il sorriso” ricorda una amica. Un esempio per chi l’ha conosciuta, una forza immensa che trasmetteva a chi incontrava, con quel sorriso immancabile nonostante tutto. Sempre in prima linea per la sua comunità, sempre pronta per dare una mano anche in occasione delle feste: “Adesso insegna agli angeli a fare la fregola e i malloreddus” esprime un amico della donna.