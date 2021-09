Villanovafranca, usa il bancomat di un anziano: denunciato 28enne

Prima o poi qualcosa doveva andare storto e così è stato. I carabinieri sono riusciti a documentare soltanto un episodio ma non escludono che ve ne possano essere stati altri. Un ventottenne di Villanovafranca è stato denunciato dai militari della locale Stazione dell’Arma per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento. Gli accertamenti erano stati attivati dalla querela di un 79enne nel luogo, pensionato, il quale andando a cercare la propria carta postale per effettuare un prelievo non era riuscito a trovarla nel luogo dove normalmente la custodiva, qualcuno gliel’aveva sottratta. Tra l’altro, da tempo i conti non gli tornavano e aveva l’impressione che sul proprio conto postale i soldi fossero sempre meno, senza che egli si fosse concesso spese particolari se non quelle poco più che essenziali per la sussistenza. Andando a ricostruire l’ultimo prelievo da €600 che emergerà dall’estratto conto, i Carabinieri sono andati a visionare le riprese della telecamera direzionata verso il postamat del locale ufficio postale e hanno riconosciuto il denunciato mentre questi operava sull’impianto erogatore di banconote. Non era andato neanche troppo lontano per prelevare. Hanno poi cercato di ricostruire come egli avesse potuto accedere all’abitazione e questo passaggio è stato particolarmente semplice da ricostruire, dal momento che sua madre lavora come badante di tanto in tanto presso l’abitazione della vittima. I carabinieri escludono che la madre possa essere stata coinvolta nella sottrazione della carta ed è piuttosto verosimile che in qualche circostanza il figlio l’abbia accompagnata presso il luogo di lavoro e che in tali circostanze egli possa aver operato alla sottrazione della carta di pagamento dell’amministrazione delle Poste. Per quanto riguarda i precedenti ammanchi è impossibile ricostruirli dal momento che ormai quelle registrazioni sono state cancellate dal sistema.