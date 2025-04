Villanovaforru in festa per Vittoria Montisci: 100 candeline sulla torta e regali e auguri da parte di tutta la sua comunità. “Un traguardo speciale festeggiato con l’affetto dei tuoi cari, ammirando la lucidità che continui a dimostrare”: con questa dedica il Comune ha espresso gli auguri per la concittadina simbolo della longevità.

Ieri il vicesindaco Matteo Mandis è andato a portarle il saluto della Amministrazione Comunale di Villanovaforru, aggiungendosi all’abbraccio dei familiari.

Il ViceSindaco anche a nome della cittadinanza di Villanovaforru ha omaggiato la signora Vittoria Montisci, per il suo grande traguardo raggiunto, con un mazzo di fiori, un libro sulla vita di Santa Marina di cui è devotissima e una pergamena di auguri.