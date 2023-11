Villamassargia, l’agricoltura avrà un potenziamento in più con lo “Sportello di sviluppo”

L’agricoltura avrà un potenziamento in più, attività di animazione territoriale, formazione e sviluppo di reti grazie a un nuovo ufficio pubblico: nasce “Sportello di sviluppo del sistema rurale e opportunità di crescita”, unico, selezionato con avviso pubblico da Anci, dell’intero territorio del Sulcis Iglesiente, nonché uno dei nove sportelli finanziati dalla RAS in tutta la Sardegna.

Al via un altro servizio presso il Comune di Villamassargia: verrà presentato domani ore 10,30 a Casa Fenu il progetto, portato avanti in collaborazione con l’Unione dei Comuni Metalla e il Mare, che opererà a livello territoriale.

La Regione Autonoma della Sardegna, nella fattispecie l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, in convenzione con ANCI Sardegna stanno attivando questa iniziativa progettuale correlata alle “Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”. Il progetto è in linea con la La legge regionale n. 16/2014 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agro-biodiversità, marchio collettivo, distretti” e poi la legge 1° dicembre 2015 , n. 194, che concepisce le Comunità di tutela della Biodiversità agraria e della Cultura e Qualità alimentare come ambiti territoriali derivanti da accordi tra agricoltori custodi singoli e associati, comitati per la biodiversità, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, enti pubblici.