Un uomo di 38 anni, residente a Villamassargia e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nella serata di ieri durante un servizio di controllo del territorio lungo la via Sant’Antioco. I militari hanno fermato il 38enne mentre era alla guida di una Ford Fiesta e, insospettiti dal suo comportamento, hanno proceduto a una perquisizione, trovando circa 7 grammi di marijuana. Il controllo è stato poi esteso all’abitazione dell’uomo, dove i Carabinieri hanno trovato un ingente quantitativo di droga fra cocaina, marijuana e hashish. Sequestrati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 160 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La sostanza stupefacente e il materiale sono stati posti sotto sequestro in attesa delle analisi di laboratorio. L’uomo è stato condotto in carcere a Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.