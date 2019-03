Villamassargia, auto si ribalta sulla provinciale nella notte: donna ferita estratta dalle lamiere

Villamassargia, auto si ribalta sulla provinciale: donna ferita estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Da richiesta di soccorso, pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Carbonia (squadra 6A) sono intervenuti congiuntamente agli operatori sanitari del 118, alle 22:30 circa, per un incidente stradale sulla “Strada Provinciale 2” dove per cause ancora da accertare un autovettura è uscita di strada ribaltandosi, il conducente una donna estratta dall’abitacolo, ferita non in pericolo di vita, affidata agli Operatori sanitari del 118.

Gli operatori VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti e rilievi.