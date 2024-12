Villamar – Sotto l’albero di Natale i bambini trovano i giochi nuovi: nel parco comunale arrivano “Cosmo” ed “Esalena”, una rampicata e una altalena inclusiva a sei posti. Un mini luna park, insomma, attrazioni particolari per scatenare la fantasia e l’attività fisica dei più piccoli. Non solo: nei prossimi mesi in arrivo anche “Pasubio”, “che sostituirà la vecchia combinazione gioco all’interno della rotonda” spiega il Comune.

Via le classiche attrazioni, quelle che, tra scivolate e qualche saltellare, non potevano offrire altro a chi è sempre in movimento e ha voglia di giocare: arrivano le nuove strutture, tutte da provare e collaudare da chi, in fase di crescita, ha energia da vendere. E in più è in vacanza: due settimane di stop, i banchi di scuola sono off limits in occasione delle festività natalizie e, come deteterrente dello smartphone, ecco le nuove postazioni giochi. Innovative e particolari e subito provate e approvate dai piccoli cittadini che, felici, hanno apprezzato e gradito il regalo prendendole d’assalto per giochi in comitiva.