Villamar, in giro nella notte con l’auto del padre e la droga: nei guai 18enne di Sanluri

Stamattina i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Sanluri segnaleranno alla Prefettura di Cagliari come assuntore di stupefacenti un 18enne incensurato del luogo.

I militari, nel corso di un servizio perlustrativo notturno a Villamar, hanno sorpreso il ragazzo per le vie di quel centro in atteggiamento sospetto: il giovane viaggiava in piena notte sull’auto del padre. Sottoponendolo a perquisizione personale e veicolare d’iniziativa, i militari hanno trovato nell’auto un involucro con 11 grammi circa di marijuana, posta sotto sequestro, repertata, assunta in carico e custodita dal NORM.