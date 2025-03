Organizzata dalla Fondazione Giuseppe Dessì, l’iniziativa sposa l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere azioni concrete per la tutela delle risorse idriche e l’importanza della tutela del bene all’insegna della memoria locale e della potenza della parola scritta.

Attraverso un percorso che si snoda tra scorci storici e luoghi emblematici, legati in modo particolare al romanzo Paese d’Ombre e al valore dell’acqua come risorsa vitale e fonte d’ispirazione letteraria, la passeggiata villacidrese offrirà ai partecipanti racconti e suggestioni, un’immersione letteraria tra il passato e il presente di Villacidro.

Le attività dureranno circa 4 ore, con inizio alle 9,30 e termine alle 13,30.

Il ritrovo dei partecipanti è a Casa Dessì (9,30), dove, nello spazio conferenze, sarà effettuata una presentazione introduttiva sui luoghi villacidresi del romanzo Paese d’Ombre, supportata da materiale multimediale. Seguirà una visita alla Casa Dessì e all’esposizione degli oggetti e degli effetti personali dello scrittore. Si visiteranno, poi, i luoghi e i riferimenti al romanzo Paese d’Ombre.