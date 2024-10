Villacidro, sfregiato il murale contro la violenza: “Troveremo i responsabili e li puniremo”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Villacidro – Il murale contro la violenza sulle donne deturpato durante la notte: “Le autorità stanno già esaminando i filmati delle telecamere presenti in piazza per individuare il responsabile e procedere con una punizione esemplare” comunica il sindaco Federico Sollai. Un simbolo realizzato dai giovani in piazza S’Osteria, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, rappresentante di un importante messaggio sulla parità di genere e contro la violenza sulle donne: “È stato gravemente deturpato” da uno o più incivili. “Quest’opera, frutto del lavoro di giovani villacidresi sotto la guida dell’associazione Skizzo di San Gavino, rappresentava un forte impegno collettivo verso la diffusione di valori fondamentali per la nostra comunità”. Un atto che ha turbato molto la comunità.

“Come sindaco, a nome di tutta l’amministrazione, condanno fermamente questo atto vigliacco e intollerante, che denota un profondo disprezzo per la persona, per il bene comune e allo stesso tempo dimostra una grande ignoranza”. I giovani hanno già preso in mano la situazione, si sono offerti volontariamente per ripristinare il murale: “La loro pronta risposta dimostra che l’intolleranza e l’odio non vinceranno mai. Villacidro è e continuerà a essere un paese di tolleranza, altruismo e civile convivenza”.