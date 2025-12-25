Un giorno di festa che si è trasformato in dramma per tutta la comunità che ben conosceva la donna deceduta ieri sera in un tragico incidente stradale.

“In momenti come questo, come Sindaco ma prima ancora come cittadino, sento il dovere di esprimere la mia più sincera vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari, a nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Villacidro. Il nostro pensiero, il nostro affetto e il nostro abbraccio vanno a loro, con rispetto e partecipazione al loro immenso dolore.

Il Natale è tempo di gioia e serenità, ma è anche il momento in cui una comunità si stringe, dimostrando solidarietà, umanità e vicinanza a chi soffre. Con piccoli gesti di attenzione, di gentilezza e di condivisione possiamo dare forza gli uni agli altri e mantenere vivo il senso di unità che ci lega” comunica Sollai. “Rivolgo un pensiero particolare a chi vive situazioni difficili, a chi è solo e a chi, per diverse ragioni, trascorrerà queste festività lontano dai propri affetti”.