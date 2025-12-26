Villacidro, lacrime e dolore per la giovane Noemi morta la vigilia di Natale: questo pomeriggio si sono svolti i funerali della 37enne, tutto il paese ha abbracciato la famiglia per la tragica perdita.

Commerciante molto conosciuta nel centro del Medio Campidano, Noemi Collu viaggiava a bordo della sua utilitaria quando ha perso il controllo del mezzo: il mezzo si è ribaltato, per la donna niente è stato possibile fare. Si è spenta così la sua vita lungo la statale 196, tra Villacidro e Gonnosfanadiga, gettando nello sconforto i genitori, i fratelli, gli amici. Nella parrocchia di Santa Barbara la famiglia non è stata lasciata sola, la comunità si è stretta a loro per accompagnare Noemi nel suo ultimo viaggio. “Non ti dimenticheremo mai” si legge tra i tanti post pubblicati sui social dedicati alla donna volata via troppo presto.