Villacidro, il maltempo frena ma non spegne la “Sagra delle Ciliegie”

Tanti espositori provenienti da ogni angolo della Sardegna, un ricco menù per pranzo e numerosi eventi paralleli hanno animato il centro del Medio Campidano. Unico intoppo la pioggia battente che, a tratti, ha costretto i visitatori a rifugiarsi ben altrove. Un inizio mese insolito, caldo e sole dovrebbero prendere il sopravvento e, invece, ombrelli e giacconi devono essere sempre a portata di mano. Soddisfatti comunque gli organizzatori che hanno potuto scoprire un altro lato della sagra: “E’ andata male? Se il giudizio del successo di una manifestazione si basa solo sul fattore economico si, allora è andata male. E invece no, è andata benissimo” comunica la Pro Loco. “Perchè non ci siamo arresi; perché nonostante la giornata sia stata monopolizzata dal mal tempo la maggior parte degli espositori al quale va il primo ringraziamento, non ci ha abbandonato; perché Villacidro ha risposto alla nostra richiesta di aiuto e molti dei nostri amici sono passati da noi per ritirare un pranzo da asporto portando i contenitori da casa;

perché i gruppi dell’associazione Lions capitanati dalla signora Ada, e il gruppo di Siddi con in testa il signo Pietro sono venuti a trovarci e hanno contribuito anche loro alla riuscita della manifestazione; perché forse grazie alla pioggia, abbiamo conosciuto tutti gli espositori, abbiamo chiacchierato e ci siamo fatti coraggio a vicenda”. Mesi di preparativi, tanti i fondi investiti affinché il tutto fosse ben organizzato nei minimi dettagli: dietro a ogni evento vi è un enorme lavoro che viene ricompensato solo dalla positiva approvazione dei visitatori che, in quest’occasione, seppur spiazzati dalle nubi gonfie di pioggia, non hanno potuto che apprezzare la festa dedicata alle prelibate ciliegie villacidresi.