Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Villacidro, con il supporto del NORM – Aliquota Radiomobile, hanno arrestato un 33enne disoccupato di Sestu per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna, disposto dal Tribunale di Cagliari lo scorso 28 luglio 2024. L’uomo, ignorando palesemente le prescrizioni imposte dal provvedimento giudiziario, si è introdotto all’interno dell’abitazione della donna, residente a Villacidro, mettendo nuovamente in pericolo la sua incolumità.

L’intervento dei militari è scaturito dalla chiamata al 112 NUE effettuata dalla stessa vittima, terrorizzata dalla presenza dell’uomo che, già in passato, l’aveva sottoposta a episodi di violenza e minacce. La richiesta di aiuto è stata immediatamente presa in carico dalla Centrale Operativa, che ha inviato con prontezza una pattuglia sul posto.

Giunti tempestivamente sul luogo indicato, i Carabinieri hanno trovato l’uomo all’interno dell’abitazione, procedendo al suo immediato arresto. La donna, visibilmente scossa, è stata rassicurata e messa in sicurezza dai militari che, al termine delle operazioni, hanno anche raccolto la testimonianza della donna.

L’arrestato, completate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per il rito direttissimo.