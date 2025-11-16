Nella notte a Villacidro arrestato 31enne per furto di rame nell’ex stabilimento Keller. I carabinieri della stazione locale, insieme all’Aliquota radiomobile, sono intervenuti ieri sera nella zona industriale dopo aver notato una luce sospetta all’interno della struttura dismessa. Avvicinatisi in silenzio, i militari hanno sorpreso un uomo che si muoveva tra i macchinari con una torcia.

Secondo quanto accertato, il 31enne, già noto alle forze dell’ordine, aveva divelto circa quindici metri di cavi in rame e sei staffe metalliche utilizzando attrezzi da scasso. La refurtiva era stata nascosta nello stabilimento, mentre lui si era rifugiato nella cabina di comando di un macchinario, con il volto coperto da un passamontagna.

Bloccato in flagranza, è stato accompagnato in caserma e messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per domani. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.

L’intervento rientra in un più ampio dispositivo di controllo attuato nella stessa serata dalla Compagnia di Villacidro nel Medio Campidano, con posti di controllo e verifiche sulla circolazione. L’Arma conferma così la presenza continua sul territorio nel contrasto ai reati predatori.