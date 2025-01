Villacidro, addio a Don Roberto Lai, 46 anni, amato parroco di tante comunità. Nemmeno un mese fa era entrato a far parte dell’ordine dei giornalisti. Un brutto male ha prevalso sulla sua vita, oggi la sua scomparsa, a Cagliari.

Tanti i messaggi di cordoglio per quell’uomo che aveva intrapreso il cammino della fede e regalato lezioni di vita ai suoi parrocchiani. Tra i comuni dove è stato accolto, anche Arbus. Il vicesindaco Simone Murtas lo ricorda così: “Oggi voglio ricordare Don Roberto, un giovane parroco che ha toccato anche la nostra comunità di Arbus con la sua presenza, lasciando un ricordo indelebile. Ricordo i giorni trascorsi all’oratorio, quando riusciva a stare vicino a noi ragazzi con il suo sorriso e la sua grande umanità.L’ultima volta che ci siamo sentiti, a Natale, mi ha chiesto di portare un saluto agli arburesi. Un gesto semplice ma pieno di affetto, che dimostra quanto fosse attento alle persone che aveva incontrato lungo il suo cammino.Don Roberto era un esempio di fede e vicinanza, e il suo ricordo continuerà a vivere in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo”.

Venerdì 17 gennaio, alle ore 15.00, presso la chiesa di Santa Barbara, a Villacidro, si svolgerà il funerale di Don Roberto.