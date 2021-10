Villa San Pietro, drammatico incidente sulla Sulcitana: motociclista si schianta contro un Suv e muore

Drammatico incidente poco dopo mezzogiorno sulla Sulcitana, a Villa San Pietro, c’è una vittima. Si tratta di un giovane motociclista che, al volante del suo scooter, è andato a sbattere, per cause ancora da accertare, contro un’automobile, un Suv. L’impatto è stato molto violento, il centauro è finito sotto la macchina, tanto che è stato difficoltoso riuscire a tirarlo fuori. I soccorritori del 118, arrivati con un’ambulanza, hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma ogni tentativo è stato vano. Traffico in tilt nella zona.