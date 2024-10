Vignaioli per un giorno: i piccoli studenti all’opera nei vigneti La Corte di Pula

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un’iniziativa ideata e promossa dalla Proloco Pula, e accolta con entusiasmo dall’Assessora alla Pubblica Istruzione, Manuela Serra, e da tutta l’Amministrazione, che ha permesso agli studenti delle classi 3^ dell’Istituto Comprensivo B. Croce di Pula di conoscere e partecipare attivamente a questa antica pratica.

Sotto la guida esperta di Anna, Dionisio e Nino, proprietari dell’azienda, hanno prima raccolto i grappoli d’uva e poi provato l’ebrezza di pigiare gli acini a piedi nudi e sentire il profumo del mosto.

“Un’esperienza formativa e unica per i giovani studenti di Pula, ricca di tradizione e cultura – spiega il Sindaco, Walter Cabasino – Grazie alla quale hanno potuto rivivere l’esperienza della vendemmia di una volta”.

“Una vera e propria immersione nella magica atmosfera della vendemmia, un’esperienza preziosa a contatto con la natura che ha permesso ai piccoli studenti di toccare con mano il mondo del vino – afferma entusiasta l’Assessora alla Pubblica Istruzione, Manuela Serra.

Ringraziamo la Proloco Pula e la famiglia La Corte per l’ospitalità e per aver messo a disposizione la propria azienda per un’iniziativa così importante”.

Piedi all’opera, quindi, si sporcano e si profumano di natura, di ricchezza e tradizioni che meritano di essere tramandate alle nuove generazioni al fine di scoprire come si lavora in passato e di ricevere la possibilità di mettere in moto capacità e divertimento. Il giusto mix, insomma, per i piccoli alle prese con nuove scoperte, quelle che ruotano ben lontane dal virtuale e che richiamano il sapore della semplicità e della praticità che, oggi giorno, è sempre meno presente nella quotidianità.