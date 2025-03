Mesi di angoscia e agonia per Lorenzo Bertocchi, morto a soli 13 anni. Stando a quanto ricostruito dalla famiglia e dai medici che lo hanno avuto in cura, Lorenzo avrebbe contratti la malattia di Lyme a seguito del morso di una zecca nell’agosto 2023. Una malattia terribile è subdola, che può importare anche mesi a manifestarsi. I sintomi sono estremamente gravi e invalidanti: può comportare infatti disturbi neurologici quali artralgie migranti, mialgie, meningiti, polineuriti, linfocitoma cutaneo, miocardite e disturbi della conduzione atrio-ventricolare.

Come riferito dai familiari, il 13enne sarebbe stato ricoverato in 4 ospedali lombardi, fra cui il Niguarda di Milano, prima di essere trasportato in condizioni critiche al Gaslini di Genova. La direzione dell’ospedale genovese ha segnalato direttamente il caso alla Procura, e se ne sta occupando la Pm Francesca Rombolà, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento a carico di ignoti. È stata disposta l’autopsia sul corpo del ragazzino per accertare le cause esatte della morte e sono state sequestrate le cartelle cliniche per individuare e eventuali responsabilità. Amatissimo nella sua Rezzato, come riporta Brescia Today Lorenzo era molto dedito allo sport e faceva parte dell’Atletica Rezzato.