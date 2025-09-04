Scatta una nuova inchiesta su una scoperta che si rivela sempre più inquietante. Su una piattaforma di Treviso sono stati scovati video e immagini private rubate da oltre 2000 telecamere di video sorveglianza di studi medici, centri estetici ma anche case private. L’indagine sarebbe partita proprio dal caso mediatico che ha coinvolto l’ex ballerino e conduttore di Affari Tuoi Stefano De Martino. Il presentatore partenopeo è stato infatti avvertito della presenza in rete di sue immagini intime con la fidanzata Caroline Tronelli. I video in questione erano stati presi illecitamente dalle telecamere di video sorveglianza di casa della Tronelli. Da lì, con la denuncia immediata del conduttore, è partita un’inchiesta che sembra quindi essere molto più ampia e non limitarsi solo a De Martino.

A scoprire tutto è stata la società Yarix, il centro di competenza per la cybersecurity di Var Group.

Sulla piattaforma in questione era possibile guardare frammenti di video e poi acquistarli con una spesa che poteva arrivare a superare i 500 dollari. Non solo: si poteva anche addirittura essere collegati in diretta alle telecamere. Una scoperta che, dopo la chiusura di Mia Moglie e Phica fa ancora più scalpore e fa comprendere che, nel mondo del web e della cyber security, c’è ancora molto da indagare e capire.