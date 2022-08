Viale Trieste, crolla un albero enorme davanti al supermercato: paura nella città sott’acqua. Durante il fortissimo temporale di oggi a Cagliari, un grosso albero è caduto di schianto anche a causa delle fortissime raffiche di vento, a dimostrazione di come la strada sia tutta da rifare. Per fortuna non ci sono stati particolari danni a persone o auto, ma come vedete nella foto del nostro lettore Sandro la pianta è venuta giù di colpo, accanto a quel che resta del marciapiede in una viale Trieste che è in cima alla classifica delle strade più devastate del capoluogo. Alberi che infatti in gran parte spariranno nel progetto della nuova viale Trieste presentato di recente dal Comune, con le solite incognite sui tempi di realizzazione.