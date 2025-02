Cagliari, viale Sant’Avendrace, storica arteria cittadina e snodo cruciale che collega la periferia al centro, versa in uno stato di degrado e abbandono che preoccupa residenti e amministratori locali. La situazione della via, percorsa quotidianamente da cittadini e turisti, è diventata simbolo di una gestione carente che ha trasformato un tempo un fiorente polo commerciale in una zona spoglia e trascurata. Il consigliere comunale Marcello Corrias non usa mezzi termini: “Sono stati fatti lavori sbagliati, la strada è disastrata, non c’è illuminazione. È una strada da terzo mondo”. Le critiche si concentrano non solo sulla manutenzione stradale ma anche sulla mancanza di servizi e sul declino del comparto commerciale. “Una volta Sant’Avendrace ospitava ben quattro banche, ora non ce n’è più nemmeno una. Molti negozi hanno chiuso i battenti, privando la zona di quei luoghi di aggregazione che spingevano le persone a passeggiare e prendere un caffè”, prosegue Corrias. La situazione attuale non solo penalizza i residenti, ma da un’immagine poco decorosa anche ai turisti che transitano da questa via per raggiungere il centro. La richiesta del consigliere è chiara: intervenire con urgenza per restituire un nuovo volto a Viale Sant’Avendrace: “Dobbiamo ripristinare il decoro di questa strada, riportare in vita i negozi e quei servizi che una volta erano il cuore pulsante della zona. Serve un progetto che renda Sant’Avendrace nuovamente un luogo piacevole e vivo”.