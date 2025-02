I lavori per la realizzazione delle strisce pedonali rialzate in viale Poetto, annunciati dal sindaco Massimo Zedda il 13 dicembre scorso, non sono ancora iniziati. Il progetto, che prevede un investimento di un milione di euro per la sicurezza stradale, comprendeva anche l’installazione di attraversamenti rialzati proprio nel punto in cui, lo scorso luglio, perse la vita il 47enne Giovanni Fanni, investito mentre attraversava la strada. Nonostante la pericolosità della via, i lavori sembrano in stallo, alimentando la frustrazione dei residenti. Uno di loro segnala che giovedì scorso alcuni operai sono stati visti all’opera all’altezza dell’incrocio tra viale Poetto e via Tramontana, proprio in corrispondenza delle strisce pedonali. “Abbiamo pensato che fosse finalmente arrivato il momento della posa delle strisce rialzate”, racconta, “ma così non è stato”. “Le strisce bianche sono state coperte con vernice nera, e da allora nulla è cambiato”. Preoccupato per la situazione, il cittadino ha contattato l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Cagliari per chiedere spiegazioni. “Mi è stato detto che le vecchie strisce non erano a norma e per questo sono state cancellate. Quelle rialzate, però, devono ancora essere progettate, quindi ci vorrà altro tempo”.

L’incertezza sui tempi di realizzazione fa aumentare la rabbia tra gli abitanti della zona, che continuano a segnalare la pericolosità dell’attraversamento. “A luglio un pedone è stato investito, ma a qualcuno probabilmente non interessa!”, commenta amaramente il residente. Nel frattempo, le persone continuano ad attraversare in quel punto, senza protezioni adeguate e con il rischio di nuovi incidenti. La speranza è che il Comune intervenga al più presto per garantire maggiore sicurezza su una delle strade più trafficate della città.

