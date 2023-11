Viale Assemini a Elmas rimesso a nuovo, riaperta la strada per l’aeroporto

Nuovo look per viale Assemini, ultimati i lavori di ripristino nel tratto compreso tra la fine del centro abitato di Assemini e l’inizio di quello di Elmas. Una delle arterie più trafficate e via di collegamento non solo tra i due centri bensì con il capoluogo sardo e l’aeroporto: da tempo soffriva di non poche problematiche legate alla sicurezza stradale. Con un intervento di circa 700 mila euro la provincia ha avviato l’opera un mese fa e riconsegnato la strada agli automobilisti pochi giorni fa.

“Il progetto, di competenza della Città Metropolitana di Cagliari, consisteva nella manutenzione di caditoie e cunette, nella sistemazione dei cordoli a delimitazione delle carreggiate e nella fresatura e ripristino di tutte le anomalie presenti sulla sede stradale, con particolare attenzione ai punti più degradati” ha spiegato il Comune di Elmas.

“La nuova conformazione del viale Assemini garantirà maggiore sicurezza in un tratto di strada divenuto di grande importanza, visti gli abbondanti flussi di traffico insistenti tra i due centri abitati interessati”.

I lavori eseguiti sono stati ben accolti dai residenti e da tutti i frequentatori della zona che alzano la posta in gioco e chiedono, ora, che il tratto di strada venga anche dotato di una buona illuminazione durante le ore serali e notturne.